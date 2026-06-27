「かあさん」さんの漫画「秀ちゃんとポム子」が、インスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む感覚過敏を持つ娘は、歯医者が苦手。評判のいい歯医者を見つけて連れていったところ、そこでは…という内容で、読者からは「感覚過敏の子どもがいるので、気持ちが分かります！」などの声が上がっています。ようやく出会えた、子どもに寄り添う先生かあさんさんは、インスタグラムとブログ「今