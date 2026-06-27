きょう27日(土)は、台風7号・8号と梅雨前線の影響で、西日本から東日本の太平洋側で広く雨でしょう。近畿から関東では雨が降り続き、大雨となる所もありそうです。台風8号はけさ東日本に最も接近していて、関東で雨のピークとなっています。台風8号はこのあと東に抜けるため一時的に雨の弱まる地域もありますが、台風7号が西〜東日本の太平洋側に接近する見込みです。昼頃からは近畿〜関東で再び台風の活発な雨雲がかかり、雷を伴