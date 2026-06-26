選手宣誓に決まった蓬莱の小沼颯衣主将 2026年7月10日に開幕する夏の高校野球・香川大会の組み合わせ抽選会が行われ、初戦の対戦カードが決まりました。 26日に高松市で行われた抽選会には、37校35チームのキャプテンらが集まりました。 Aブロックには、春の香川大会を制し順位決定戦で英明に勝利した、シード1位の高松商業は初戦で坂出工業と戦います。 Bブロックには2025年、秋の大会で