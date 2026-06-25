俳優の福本莉子さん（25）が2026年6月23日、自身のインスタグラムを更新。サッカー日本代表のユニフォーム姿で応援する姿を披露した。「ワールドカップの思い出第一弾！」福本さんは、「ワールドカップの思い出第一弾！」といい、日本代表のユニフォーム姿でタオルを持つショットや街中を歩く動画を投稿した。「目の前で最高の試合が見れて一生の思い出になりました！」とつづっていた。インスタグラムに投稿された写真では、ポニ