サッカー日本代表で活躍した浅野拓磨選手が25日、長野市で行うトレーニングを前に市役所を訪れ、「世界の舞台に戻る」と決意を語りました。前回2022年に行われたワールドカップの日本代表に選ばれた浅野拓磨選手。去年から新シーズンに向けて長野市で調整をしていて、トレーニングを始める前に市役所を訪れました。浅野拓磨選手「自分の成長に向けてやっていくだけという気持ちなので。今年もよろし