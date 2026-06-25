気象庁は25日午後7時49分、大分県西部に「線状降水帯直前予測」の速報を発表しました。 大分県西部では、今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっています。 「線状降水帯」にならなくても、災害につながるような非常に激しい雨が降ることが予想されています。 気象庁は「線状降水帯が発生してから屋外へ避難するのは危険」として、この段階で、速やかに適切な防災行動をとってほしいとしています。