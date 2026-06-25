25日朝、岩手県沖を震源とする最大震度6強の地震が発生しました。山形県内では村山市と中山町で震度4を観測したほか、新幹線が一時、運転を見合わせました。記者リポート「午前7時半を過ぎた頃です。ゆっくりとした長い横揺れを感じています」気象庁によりますと、25日午前7時半ごろ、岩手県沖を震源とする地震が発生し青森県階上町で震度6強を観測しました。震源の深さは50キロで、地震の規模を示すマグニチュードは7