２４日、松江道で大型トラックと軽自動車が正面衝突し、軽自動車を運転していた６０代の女性が死亡しました。 午後５時１０分ごろ、松江道の三次東ＪＣＴと口和ＩＣ間で大型トラックと軽自動車が正面衝突しました。 この事故により軽自動車を運転していた熊丸美智江さん（６４）が、庄原市内の病院に搬送されましたが約４時間後に死亡が確認されました。 警察は詳しい事故の原因を調べています。