夏の観光シーズンを前に、長野県安曇野市では25日、業務用の食材などを集めた県内最大級の展示会「総合食品フェア」が開かれています。この展示会は、食品卸売業のナガレイ（本社・長野市）が、夏の観光シーズンを前に毎年開いているものです。今年は県内外122のメーカーが、水産物や畜産物、冷凍食品など約3500品目を展示しています。観光客などをターゲットにした「おもてなし」をテーマに