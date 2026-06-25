生活保護制度では、親族等から援助を受けることができる場合は、まず援助を受けることが優先されるとされています。そのため、生活保護を申請した場合、親族の元へ援助の可否を確認する「扶養照会」の書類が届くことがあるようです。 本記事では、生活保護の扶養照会について、断り方もあわせて解説するとともに、年収600万円だと親を扶養する余裕があるかどうかをまとめています。 親が生活保護を申請すると子ども