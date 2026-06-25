令和8年度の税制改正により、「年収の壁」に何点か変更がありました。基礎控除や給与所得控除、扶養親族の所得要件などが引き上げになり、従来よりも非課税枠が拡充されています。 そのため今回のケースのように、配偶者が働き方をどのように調整すべきか迷っている世帯があるかもしれません。本記事では、令和8年度の税制改正のポイントをご紹介し、働き方を調整するときの注意点を解説します。 「103万円の