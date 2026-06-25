記事ポイント鱧・伊勢海老・鰻の夏限定会席を9月13日まで特別価格提供鱧ちり・鱧すき・鰻炙り焼きなど職人技で夏の三銘品を堪能道頓堀川望む掘りごたつ個室で最大50名まで利用可能 道頓堀 治兵衛が、夏の三銘品「鱧」「伊勢海老」「鰻」を主役にした特別会席プランを2026年6月18日より期間限定でスタートしました。道頓堀川を見下ろせる個室で、鱧一人鍋や鰻の炙り焼きなど多彩な料理を楽しめる3コースが、2026年9月13日まで