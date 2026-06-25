鱧一人鍋と鰻の炙り焼きが特別価格で揃う！ 道頓堀 治兵衛「夏の特別会席」

記事ポイント 鱧・伊勢海老・鰻の夏限定会席を9月13日まで特別価格提供鱧ちり・鱧すき・鰻炙り焼きなど職人技で夏の三銘品を堪能道頓堀川望む掘りごたつ個室で最大50名まで利用可能 鱧・伊勢海老・鰻の夏限定会席を9月13日まで特別価格提供鱧ちり・鱧すき・鰻炙り焼きなど職人技で夏の三銘品を堪能道頓堀川望む掘りごたつ個室で最大50名まで利用可能

道頓堀 治兵衛が、夏の三銘品「鱧」「伊勢海老」「鰻」を主役にした特別会席プランを2026年6月18日より期間限定でスタートしました。

道頓堀川を見下ろせる個室で、鱧一人鍋や鰻の炙り焼きなど多彩な料理を楽しめる3コースが、2026年9月13日まで特別価格で提供されています。

道頓堀 治兵衛「夏の特別会席」

キャンペーン期間：2026年6月18日〜2026年9月13日所在地：大阪市中央区道頓堀2-1-4アクセス：地下鉄なんば駅25号出口 徒歩2分個室・席：掘りごたつ個室・座敷テーブル席（少人数〜最大50名対応）

1946年（昭和21年）に大阪・なんばの道頓堀に創業したふぐ料理専門店で、とらふぐをはじめとした旬の食材を提供し続ける老舗料亭です。

今夏は鱧・伊勢海老・鰻の三銘品を中心に、3つの限定会席コースを特別価格で展開しています。

道頓堀川を望む席は特に人気があり、落ち着いた和の空間やレストランのような洋風フロアも備えています。

家族の集まりから大阪観光の食事まで、幅広いシーンで利用できます。

各コースは職人の技による多彩な調理法で組み立てられており、鱧ちりや一人鍋、鰻の炙り焼きなど夏の素材をさまざまな形で味わえる内容です。

「花水木（はなみずき）」

お品書き：先付け・鱧ちり・伊勢海老サラダ・鱧すき一人鍋・鱧の天ぷら・海老茶碗蒸し・鱧飯・赤だし・香の物・デザート（全10品）通常価格：7,700円（税込）期間限定価格：6,050円（税込）／2026年9月13日まで

鱧の魅力を一人鍋で堪能する10品コースです。

鱧ちりで淡白なうまみを確かめたあと、鱧すき一人鍋でふわりとした身の食感が楽しめます。

鱧の天ぷらはサクサクの衣に包まれた鱧の風味が際立つ一品で、〆の鱧飯まで鱧づくしの構成となっています。

伊勢海老サラダや海老茶碗蒸しも加わり、旬の海の幸の彩りある一皿が並ぶコースです。

鱧を複数の調理法で重ねて食べ比べながら進む構成で、一度のコースで素材の持ち味の違いを味わえます。

「紫陽花（あじさい）」

お品書き：先付け・鱧ちり・鱧すき鍋・鱧の天ぷら・素麺・デザート（全6品）通常価格：6,600円（税込）期間限定価格：5,500円（税込）／2026年9月13日まで

旬の鱧を鱧鍋でたっぷりと堪能する6品コースです。

鱧ちりと鱧すき鍋の2種類の鍋を同じコースで食べ比べられるのが特徴で、さっぱりとした鱧ちりとコク深い鱧すき鍋の両方の味わいが一度に楽しめます。

鱧の天ぷらはサクサクの衣が身のふわりとした食感を引き立て、素麺が〆として加わります。

「花水木」よりも品数を絞りつつ鱧の味わいに集中した構成で、より手軽に鱧を楽しみたい場合に選べるコースです。

全6品ながら鱧の鍋・揚げ物・〆と調理法の変化があり、夏の味覚としての鱧を多角的に味わえます。

「清夏（せいか）」

お品書き：先付け・鰻炙り焼き・季節の揚げ物・鰻茶碗蒸し・鰻丼・赤だし・香の物・デザート（全8品）通常価格：8,800円（税込）期間限定価格：7,700円（税込）／2026年9月13日まで

治兵衛の特製だしで焼きながら食べる「鰻の炙り焼き」が中心の8品コースです。

香ばしくとろける脂が絶品とされる鰻の炙り焼きは、特製だしの風味とともに食べ進める治兵衛自慢の一品となっています。

鰻茶碗蒸しは鰻のうまみが卵豆腐にやわらかく溶け込んだ一品で、〆の鰻丼まで鰻を異なる調理法で重ねて楽しめる構成です。

鱧ではなく鰻の食べ比べを求める場合に選べるコースとなっています。

3コースのなかで最も高い特別価格に位置づけられており、鰻の炙り焼きという希少な調理法が清夏ならではの個性を生み出しています。

道頓堀川を望む個室で、鱧の一人鍋・鰻の炙り焼き・伊勢海老を9月13日まで特別価格で楽しめます。

掘りごたつ個室でゆっくりと座りながら、大阪の夏の三銘品を食べ尽くせる会席です。

道頓堀 治兵衛「夏の特別会席」の紹介でした。

よくある質問

Q. 期間限定の特別価格はいつまでですか？

A. 3コースすべて2026年9月13日まで特別価格での提供となっています。

「花水木」は6,050円（税込）、「紫陽花」は5,500円（税込）、「清夏」は7,700円（税込）です。

Q. 個室は何名から利用できますか？

A. 少人数から最大50名まで対応しています。

掘りごたつ個室や座敷テーブル席があり、家族の集まりや観光時の食事など幅広いシーンで利用できます。

Q. 「清夏」の鰻の炙り焼きはどのように食べますか？

A. 道頓堀 治兵衛の特製だしで焼きながら食べるスタイルです。

香ばしくとろける脂が特徴の鰻を、特製だしの風味と合わせながら楽しめます。

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