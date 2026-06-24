6月、徳島初のジャパニーズウイスキーが誕生しました。3年の熟成期間を経て、一体どんな味が生まれたのか、カメラが迫りました。 （日新酒類 製造課・原田祥宏さん）「いい香りですね」 6月22日、県内初となるジャパニーズウイスキーが完成しました。ジャパニーズウイスキーとは、麦芽、穀類、国内で採取した水を原材料に、国内の蒸留所で製造し、700リットル以下の木製の樽に詰め