この記事をまとめると ■フルモデルチェンジした日産キックスをライバル4車と比較してみた ■国産コンパクトSUVは個性派モデルが取り揃えられていた ■電動SUVらしい走りを求めるなら日産キックスは有力な選択肢となる 日産キックスのライバルとなるのはどんなモデル？ 2026年6月にフルモデルチェンジを果たした日産キックス。新開発の第3世代e-POWERと電動4WDシステム「e-4ORCE」を武器に大きく進化した。しかし、日本のコンパ