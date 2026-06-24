この記事をまとめると ■フルモデルチェンジした日産キックスをライバル4車と比較してみた ■国産コンパクトSUVは個性派モデルが取り揃えられていた ■電動SUVらしい走りを求めるなら日産キックスは有力な選択肢となる

日産キックスのライバルとなるのはどんなモデル？

2026年6月にフルモデルチェンジを果たした日産キックス。新開発の第3世代e-POWERと電動4WDシステム「e-4ORCE」を武器に大きく進化した。しかし、日本のコンパクトSUV市場には強力なライバルがひしめいている。例えば、トヨタ・ヤリスクロスHV、ホンダ・ヴェゼルe:HEV、スバル・クロストレック、マツダCX-30などだ。

そこで今回は、価格や装備だけでなく、ボディサイズや室内空間、荷室、燃費、パワートレインなどをライバルたちと比較し、新型キックスがどんな立ち位置なのかを探ってみたい。

まずは価格とサイズを比較。各車の主要スペックを一覧にすると次のようになる。日産キックスが299万9700〜424万8200円。トヨタ・ヤリスクロスHVが約243万〜323万円。ホンダ・ヴェゼルe:HEVが約289万〜378万円。スバル・クロストレックS:HEVが約383万〜406万円。そしてマツダCX-30が約266万〜410万円だ。

キックスの価格はヴェゼルとほぼ同等で、上級グレードになると400万円オーバーとなる。ライバルたちに比べるとやや高めといった印象。しかし、装備を確認すると、必ずしもキックスが高いとはいい切れない。なんといってもキックスは全グレードでプロパイロットを標準装備するのが大きい。そのほか、先進装備も充実しているため、単純な価格比較だけでは優劣を判断できない。

では、ボディサイズはどうだろうか。キックスは全長4365mm／全幅1800mm／全高1630mm。ヤリスクロスは4180mm／1765mm／1590mm、ヴェゼルは4340mm／1790mm／1590mm、クロストレックは4480mm／1800mm／1575mm、CX-30は4395mm／1795mm ／1540mmとなる。

キックスはヴェゼルに近いサイズ感で、ヤリスクロスよりひとまわり大きい。全幅1800mmはクロストレックと並び、このクラスでは大柄な部類となる。

そして、ボディサイズが大きく影響するのが、車内の快適性と荷室容量だ。このカテゴリーで室内空間の広さに定評があるのがヴェゼル。ホンダ独自のセンタータンクレイアウトによりヴェゼルの後席足もと空間は広く、座面も高めで快適性が高い。大人4人での長距離移動でも不満は少ないだろう。

新型キックスも先代比でホイールベースが延長されており、後席居住性は大幅に改善されているから、ファミリー用途でも十分な実用性を発揮してくれることだろう。クロストレックも後席の広さは良好だが、どちらかといえば運転席まわりの居住性を重視した設計となる。

一方、CX-30はデザイン優先のパッケージングで後席やサイドウインドウの開放感はやや控えめであり、ヤリスクロスはコンパクトなサイズによる取りまわしのよさと引き換えに、後席スペースではライバルに大きく引けを取る。

また、ラゲッジスペースもSUV選びでは重要なポイントとなるが、荷室容量だけで見れば、ここでもヴェゼルがトップクラス。床面も低く大型荷物の積み下ろしもしやすい。キックスのラゲッジ容量も先代よりも大幅に拡大しており、なおかつ開口部も広いから、日常使いからアウトドアまで十分に対応できるレベルに仕上がっている。

クロストレックは荷室容量そのものは突出していないものの、スクエアな形状で使いやすい。CX-30はここでもデザインを優先した結果、荷室高がやや低めとなる。意外だったのはヤリスクロスでコンパクトなボディながら荷室効率が高く、実用性は想像以上に高い。

個性豊かな日本のコンパクトSUVたち

そして、この5台はエンジンやハイブリッドシステムの考え方がまったく異なっているのもおもしろい。キックスはご存じのとおり1.4リッター発電専用エンジンを搭載した第3世代e-POWERだ。対するライバルたちは、ヤリスクロスが1.5リッターハイブリッドと同ガソリン。ヴェゼルが1.5リッターe:HEVでクロストレックが2リッターマイルドハイブリッドと2.5リッターS:HEV、CX-30が2.0リッターガソリンとマイルドハイブリッドを揃える。

もっとも注目なのはやはりキックスのe-POWERだ。エンジンは発電のみを担当し、駆動は常にモーター。つまりEVに近い走りが味わえる。ヴェゼルのe:HEVもモーター主体となるが、高速域ではエンジン駆動も行う。

そのほか、ヤリスクロスは燃費重視でクロストレックは大排気量エンジンによる余裕ある走りが特徴で、電動アシストを伴わないヤリスクロスとCX-30の一部グレードは、純エンジン車らしい自然なフィーリングを楽しめる。

ちなみにWLTCモードでの燃費は次のようになる。ヤリスクロスHVが最大30.8km/L、キックスが25.7km/L、ヴェゼルe:HEVが約24.8km/L、クロストレックS:HEVが約18〜19km/L、CX-30が約15〜20km/Lだ。

燃費だけを見るとヤリスクロスが他を圧倒するが、キックスはモーター駆動による静粛性や加速フィールも魅力であり、燃費とは別のロジックで価値を提供している。

もうひとつ、駆動方式でも比較をしておきたい。全車、2WDのFFと4WDをラインアップしているが、ここでは個性の出やすい4WDで比較をすると、やはり悪路性能では伝統のシンメトリカルAWDを採用するクロストレックが頭ひとつ抜けている。

一方、新型キックスのe-4ORCEは前後モーター制御による電動4WDであり、雪道や高速道路での安定感は非常に高く、一般ユーザーが体感できる安心感ではクロストレックにも匹敵する。ヴェゼルやヤリスクロス、CX-30の4WDも必要十分ではあるが、本格的な走破性ではやや差があるといったところだろう。

と、このようにさまざまな方向から5台を比較することで、各車のキャラクターが鮮明になってきた。

日産キックスはEVのような走りを楽しみたい人向けで、静粛性や加速感、先進装備を重視するユーザーに最適。トヨタ・ヤリスクロスは燃費最優先の人向けで、維持費をとにかく抑えたいというユーザーには最強の選択肢だ。高いAWD性能と悪路走破性を備えるスバル・クロストレックはアウトドア派や雪国ユーザー向け。マツダCX-30は走りやデザイン、内装の質感を重視する人向けでプレミアム感を求めるなら魅力的な存在だ。そしてホンダ・ヴェゼルはもっともバランスが取れた万能選手。ファミリーユースであれば愛車の最有力候補ともいえる。

さすがは激戦区の日本のコンパクトSUV市場。比較をしてみたら、いずれ劣らぬキャラクターを備えた個性派モデルが揃っていた。もしも「運転して気もちいい電動SUV」をお望みであれば日産キックスを選んでおけば間違いはなさそうだ。