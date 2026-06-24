ファミリーマート（東京都港区）が、プライベートブランド「ファミマルKITCHEN」の袋総菜が30円（税込み）引きになるセールを実施中です。【画像】で見ると狙いやすい！30円引きのカレー、角煮、ハンバーグがコレです！「ファミマルKITCHEN」では、「アンチョビ香るガーリックポテトサラダ」（198円）、「香味野菜と豚肉の旨み 大盛カレー」（398円）、「じっくり煮込んだ 極ほろっ豚角煮」（435円）、「あふれる肉汁！！！