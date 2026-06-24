広島OBの西田氏、プロ8年目に初の4番を経験代打でもスタメンでもインパクトがあった。元広島外野手の西田真二氏（野球評論家、香川オリーブガイナーズアドバイザー）は、プロ8年目の1990年7月31日の大洋戦（平塚）で初めて4番打者を務めた。いきなり2本塁打7打点の活躍で首脳陣の期待に応えたが、“ここ一番”の勝負強さが目立った。なかには遅刻して罰金を取られてが、すぐに監督賞で取り返したこともあったという。西田氏の