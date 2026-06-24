広島OBの西田氏、プロ8年目に初の4番を経験

代打でもスタメンでもインパクトがあった。元広島外野手の西田真二氏（野球評論家、香川オリーブガイナーズアドバイザー）は、プロ8年目の1990年7月31日の大洋戦（平塚）で初めて4番打者を務めた。いきなり2本塁打7打点の活躍で首脳陣の期待に応えたが、“ここ一番”の勝負強さが目立った。なかには遅刻して罰金を取られてが、すぐに監督賞で取り返したこともあったという。

西田氏のプロ8年目は初の開幕スタメン（6番右翼）で幕を開けた。この頃は相手先発が左腕予想ならベンチスタートも少なくなかったが、どんな使われ方をしても前向きにこなした。「プロは代打でも（打率）3割前後を打って結果を出し続けるのが大事。代走でも守備固めでも、プロで生きていくには、信頼されるために日頃の練習も大事かもしれないけど、監督にインパクトを与えるってことも大事だよ」とそれを心掛けてきたという。

「監督が“こいつは練習はちょっとあれだけど、試合では集中するなぁ”ってなればね。結果を出せなかったら“練習していないから”って言われるだろうけどね。（当時ヘッドコーチだった）大下（剛史）さんにも『トラ（西田氏の愛称）はそういうタイプだったなぁ』ってよく言われた。練習はしていましたよ。だけど、ややしていないようにも見えたんでしょう（笑）。でも信頼されれば、少々許される部分が絶対あると思う」

この年の5月、金沢での中日2連戦を終えて、広島に帰る際、西田氏は寝坊するチョンボを犯してしまったという。「目覚ましが鳴らなかったんですよ。起きた時には（選手もチームスタッフも）全員、誰もいなかった」。その日は広島で移動日練習が予定されていたが、当然、大遅刻。「ひとりで金沢から電車に乗って、遅れて練習に行って、罰金を払った覚えがあります」と苦笑したが、そこで話は終わらなかった。

「次の試合（5月19日の大洋戦、広島）で打って、監督賞を頂いてチャラになりました」。3-4の6回裏に西田氏は川端順投手の代打で登場し、逆転3ランを放ったのだ。徴収された罰金をすぐさま取り返す“値千金弾”だった。「何か失敗しても、“トラやったら仕方ない”って思われるようになるってことが大事かな。打てば、練習が足りなくても、やっぱりある程度は免除される部分があるわけで……。まぁ本当のレギュラーは練習する人、体が強い人、結果を出し続ける人、黙々とやる人なんだけどね」。

4番で残したインパクト「気負いはなかった」

そんなメンタルの強さを、さらに証明したのが7月31日の大洋戦（平塚）。プロ初の4番起用で、2本塁打7打点の大活躍を見せた。「“えーっ、4番かぁ”って思ったけど、まぁ結果を出したもんね（笑）。チームも（10-4で）勝ったし、よかったですよ。気負いはなかった。俺の場合は（中日の）落合（博満）さんや（巨人の）原（辰徳）さんみたいな本当の4番じゃなくて“4番目”だからね。（監督の山本）浩二さんも（ヘッドコーチの）大下さんも喜んでくれた。みんなはびっくりしていましたけどね」。

初の4番で西田氏は首脳陣にインパクトを与えたが「いやいや、あの時は何か中途半端だったなぁ」と悔しそうにも振り返る。「満塁で犠牲フライだったんですよ。あそこでもう1本、満塁ホームランを打って3本塁打10打点にしなきゃいけない。ああいうことってなかなかできないことなんだからね」と反省したというから恐れ入る。常にそんなことを考えながら、代打でもスタメンでも打席に入っていたわけだ。

1990年の西田氏は、77試合で186打数65安打の打率.349、13本塁打、36打点の成績を残した。「終盤にスライディングキャッチして剥離骨折。そんなこともあったんですけどね」。怪我は気力でカバーして、スタメンでも実績を積み重ねて、首脳陣の信頼を得た。翌1991年は4番起用がさらに増えて、リーグ優勝に貢献。躍進はさらに続いた。（山口真司 / Shinji Yamaguchi）