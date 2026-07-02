ケンタッキー「レッドホットチキン」＆「グリーンホットウィング」発売！ 『ブルーロック』コラボ企画も実施
「ケンタッキーフライドチキン」は、7月8日（水）から、「レッドホットチキン」と「グリーンホットウィング」を、全国の店舗で発売する。
【写真】『ブルーロック』コラボ企画では、2種のチキンをキャラクターの個性や世界観に合わせて紹介！
■夏の風物詩
今回数量限定で登場するのは、夏の風物詩として定番の「レッドホットチキン」と、2022年に初登場した「グリーンホットチキン」を、ハラペーニョの爽やかな風味と辛さが楽しめる「グリーンホットウィング」の2種類。
「レッドホットチキン」は、レッドペッパー、ホワイトペッパー、ハバネロを組み合わせ、刺激的な辛さの中にしっかりと鶏肉本来の旨味が味わえるよう仕上げた、自慢の辛口チキン。一口食べればクセになる“辛旨”がたまらない商品だ。
一方の「グリーンホットウィング」は、2022年に初登場した「グリーンホットチキン」を、食べやすいサイズの手羽元に変更しリニューアル復活した一品で、ハラペーニョのじわじわと押し寄せる辛さに、ガーリックのコクが重なる、やみつきになる味わいが特徴。
ちなみに、本商品の発売を記念して、アニメ『ブルーロック』とのコラボキャンペーンを実施。レッド、グリーン、ブルーのカラーがそろうことで実現した特別なコラボレーションとなり、「ケンタッキーフライドチキン」の公式Xでは、キャラクターの個性や世界観に合わせて2つの商品の異なる辛さを紹介するほか、「レッドホットチキン1ピース」や「グリーンホットウィング1ピース」の無料お試し券が抽選で当たる企画も用意されている。
それから、カルビーのロングセラー商品「ポテトチップス」とコラボレーションした「レッドホットチキン味」、「グリーンホットウィング味」が、7月6日（月）より全国のコンビニエンスストア限定で発売。パッケージには、「レッドホットチキン」や「グリーンホットウィング」を30円お得に楽しめるクーポン券が付いており、ポテトチップスを食べた後も楽しめる。
【写真】『ブルーロック』コラボ企画では、2種のチキンをキャラクターの個性や世界観に合わせて紹介！
■夏の風物詩
今回数量限定で登場するのは、夏の風物詩として定番の「レッドホットチキン」と、2022年に初登場した「グリーンホットチキン」を、ハラペーニョの爽やかな風味と辛さが楽しめる「グリーンホットウィング」の2種類。
「レッドホットチキン」は、レッドペッパー、ホワイトペッパー、ハバネロを組み合わせ、刺激的な辛さの中にしっかりと鶏肉本来の旨味が味わえるよう仕上げた、自慢の辛口チキン。一口食べればクセになる“辛旨”がたまらない商品だ。
ちなみに、本商品の発売を記念して、アニメ『ブルーロック』とのコラボキャンペーンを実施。レッド、グリーン、ブルーのカラーがそろうことで実現した特別なコラボレーションとなり、「ケンタッキーフライドチキン」の公式Xでは、キャラクターの個性や世界観に合わせて2つの商品の異なる辛さを紹介するほか、「レッドホットチキン1ピース」や「グリーンホットウィング1ピース」の無料お試し券が抽選で当たる企画も用意されている。
それから、カルビーのロングセラー商品「ポテトチップス」とコラボレーションした「レッドホットチキン味」、「グリーンホットウィング味」が、7月6日（月）より全国のコンビニエンスストア限定で発売。パッケージには、「レッドホットチキン」や「グリーンホットウィング」を30円お得に楽しめるクーポン券が付いており、ポテトチップスを食べた後も楽しめる。