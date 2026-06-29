子宮頸がんになりやすい人の特徴はどのようなものでしょうか。メディカルドック監修医が子宮頸がんになりやすい人の特徴としこりができる他の病気について解説します。

※この記事はメディカルドックにて『「子宮頸がんになる」とどんな『しこり』が現れるのか？しこり以外の症状も解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

馬場 敦志（宮の沢スマイルレディースクリニック）

筑波大学医学群医学類卒業 。その後、北海道内の病院に勤務。 2021年、北海道札幌市に「宮の沢スマイルレディースクリニック」を開院。 日本産科婦人科学会専門医。日本内視鏡外科学会、日本産科婦人科内視鏡学会の各会員。

子宮頸がんとは

子宮頸がんは、子宮の入り口付近に発生するがんで、30～50歳代に多く見られます。このがんの主な原因は、ヒトパピローマウイルス（HPV）というウイルスの感染です。

初期段階ではほとんど症状がなく、不正出血や下腹部の痛みなどの症状が現れたときには、進行している場合が多い傾向があります。そのため、定期的な婦人科検診が重要です。

また、ヒトパピローマウイルス（HPV）に対するワクチンの接種もおすすめです。

子宮頸がんになりやすい人の特徴

子宮頸がんの主な原因は、ヒトパピローマウイルス（HPV）への感染が持続することです。このウイルスは性交渉を通じて感染するため、性交渉の頻度が多い方やパートナーの数が多い方は、リスクが高い傾向にあります。

また、喫煙や免疫力の低下も子宮頸がんと関連があるとされています。

さらに、出産回数が多い場合や、経口避妊薬（ピル）を長期間使用もリスク要因とされています。

さらに、免疫力が低下している方はHPV感染後にウイルスを排除する力が弱くなるため、子宮頸がんのリスクが高くなる可能性があります。なかでも、HIV感染者や免疫抑制薬を使用している方、長期間のストレスや不規則な生活を送っている方は、免疫力が低下しやすい傾向があります。

免疫力を高めるためには、バランスのよい食事、十分な休息、適度な運動が重要です。

これらの生活習慣を見直すことで、子宮頸がんのリスクの減少が期待できます。

子宮頸がん以外でしこりができる病気

子宮頸がん以外の病気でもしこりができる場合があります。以下で詳しく見ていきましょう。

外陰がん

外陰がんは、大陰唇や小陰唇、陰核などの外陰部に発生するがんです。

若年女性の外陰がんは、子宮頸がんと同様にヒトパピローマウイルス（HPV）の感染が関連している可能性があります。

外陰がんは、初期段階では自覚症状が現れない場合が多いとされていますが、進行すると外陰部にしこりやかゆみ、ほてり、痛みなどの症状が見られるようになります。

ただし、外陰部にできるしこりには良性のものもあるため、異常を感じた際には医師の診断を受けることが重要です。

バルトリン腺嚢胞

バルトリン腺嚢胞は、腟口の左右にあるバルトリン腺が詰まることで生じる嚢胞です。嚢胞の大きさはエンドウ豆程度の小さなものから、ゴルフボールよりも大きくなるものまでさまざまです。通常、片側にだけ生じますが、感染を起こして膿瘍となる場合もあります。

バルトリン腺嚢胞は多くの場合、症状を引き起こさないとされていますが、嚢胞が大きくなると座る、歩く、性交の際に不快感を感じる場合があります。

また、痛みがなくても腟口付近のしこりや外陰部の左右の形の違いに気付き、嚢胞の存在を知る方もいるようです。

梅毒

梅毒は、梅毒トレポネーマという細菌によって引き起こされる性感染症です。性行為を介して、粘膜や皮膚の小さな傷から感染します。

感染後、性器や肛門、口唇にしこりができたり、全身に発疹が現れたりしますが、これらの症状は一時的に消える場合があります。

そのため、治ったと誤解され、発見が遅れる危険性があります。

梅毒の検査や治療が遅れたり、治療せずに放置したりすると、細菌が脳や心臓に合併症を引き起こす可能性があります。

また、梅毒はHIV感染のリスクを高める場合もあります。

早期発見と適切な治療が重要であり、症状が消えた後でも医療機関の受診が推奨されます。

子宮頸がんについてよくある質問

ここまで子宮頸がんとしこりについて紹介しました。ここでは「子宮頸がん」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

HPVに感染するとかならず子宮頸がんになりますか？

根来 和輝 医師

子宮頸がんは、主に性交渉によるHPV（ヒトパピローマウイルス）感染が原因で発生します。しかし、HPVに感染したからといって必ずしも子宮頸がんになるわけではありません。

子宮頸がんと子宮体がんは違うがんですか？

根来 和輝 医師

子宮頸がんと子宮体がんは、発生する部位が異なる別のがんです。子宮頸がんは子宮の入り口にできるがんで、主にヒトパピローマウイルス（HPV）の感染が原因です。一方、子宮体がんは子宮の奥、赤ちゃんを育てる子宮体部にできるがんで、エストロゲン（女性ホルモン）の長期的な刺激が主な原因とされています。発症年齢も異なり、子宮頸がんは20代後半から増えるのに対し、子宮体がんは40代以降に多く見られます。

まとめ

子宮頸がんのしこりについて要点をまとめると以下のとおりです。子宮頸がんは、子宮の入り口付近に発生するがんです。初期段階ではほとんど自覚症状がなく、ウィルヒョウリンパ節や足の付け根である鼠径部にしこりができることがあります。

子宮頸がんと関連する病気

子宮頸がんと関連する病気は3個ほどあります。各病気の症状・原因・治療方法などの詳細はリンクからメディカルドックの解説記事をご覧ください。

婦人科の病気

子宮膣部びらん

膣炎

子宮頸管ポリープ

具体的な症状や治療法については、担当の医師と相談しましょう。

子宮頸がんと関連する症状

子宮頸がんと関連している、似ている症状は3個ほどあります。各症状・原因・治療方法などについての詳細はリンクからメディカルドックの解説記事をご覧ください。

関連する症状

不正出血

おりもの

しこり

参考文献

子宮頸がん｜国立研究開発法人国立がん研究センター

子宮頸部・子宮頸がんについて｜独立行政法人国立病院機構四国がんセンター

子宮頸がん｜公益社団法人 日本婦人科腫瘍学会