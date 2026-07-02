【迷惑客】レジ前に長蛇の列!!アプリをその場でダウンロードし始めた客に「家でやってくれ…」心の叫び【作者に聞く】
日頃の買い物で皆さんはどのような決済方法で支払いをしているだろうか？クレジットカード決済や電子マネー決済、スマホ決済、ポイント決済など、「キャッシュレス決済」と一言に言っても多様化しており、レジ店員の対応も一昔前より大変になっている。今回紹介する漫画『最近のレジ待ち』では、ひとりの客の対応に時間がかかって、レジ前に長蛇の列ができた話を紹介する。
【漫画】本編を読む
ある日、とある商品を手にレジへ進んだ主人公。レジでは会計中の先客がひとりだったので、すぐに自分の番が回ってくるとばかり思っていたのだが、それが大間違いだった。待てど暮らせど先客の会計が終わらず、レジ待ちの客がどんどん溜まっていき、行列に！一体レジで何が起きているのか？
今回の漫画を描いたのは、現在はWeb広告関係の仕事をする傍らでSNSに「サラリーマンのあるある漫画」を投稿しているまくべす(@maxvess3)さんである。まくべすさんに話を聞いてみた。
――私もこういう場面に遭遇したことがあるので、とても共感しました。まくべすさんもよく遭遇しますか？
そうですね！スタンプカードも会員証も何もかもアプリになり、 カードを何枚も持たなくていいなど便利になった反面、初期登録の手間は認証だの、なんだかんだで紙のときより手間がかかるようになった気がします。
これに限らず、いざ使おうとしたときになかなかネットにつながらなかったり、 アップロードが必要だったり ……渋滞を誘う現象もさまざまで、現代社会の新たな闇だと思っています！
――最近のレジについて感じていることを教えてください！
昔は「レジがバーコードになった！」と革新的な進化のように感じていたのに、あっという間にセルフレジだアプリだと、レジひとつとっても時代とともにすごいスピードで変わっていくので、本当に不変なことはないんだなぁ……と、しみじみ感じます。
テクノロジーの進化に追いついていかないと生きづらい世の中なので、年齢を重ねてもついていく覚悟をしています！
レジで店員から「当店のアプリはお持ちですか？」と尋ねられた先客が、その場でアプリのダウンロードをし始めたことがきっかけでレジが動かなくなってしまったというエピソードを描いた本作。その場でダウンロードをして個人情報を登録し、確認のメールでパスコードを受け取って…という一連の流れを延々とレジ前で行っているため、レジがその客で滞り、長蛇の列ができていたのだ。
まくべすさんの漫画「目指せ！日本一の社畜！ぬこリーマン」は、サラリーマンのあるあるを描いた漫画で、SNSにて新作が随時更新されている。ほかの作品もぜひ読んでみて！
画像提供：まくべす(@maxvess3)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【漫画】本編を読む
今回の漫画を描いたのは、現在はWeb広告関係の仕事をする傍らでSNSに「サラリーマンのあるある漫画」を投稿しているまくべす(@maxvess3)さんである。まくべすさんに話を聞いてみた。
――私もこういう場面に遭遇したことがあるので、とても共感しました。まくべすさんもよく遭遇しますか？
そうですね！スタンプカードも会員証も何もかもアプリになり、 カードを何枚も持たなくていいなど便利になった反面、初期登録の手間は認証だの、なんだかんだで紙のときより手間がかかるようになった気がします。
これに限らず、いざ使おうとしたときになかなかネットにつながらなかったり、 アップロードが必要だったり ……渋滞を誘う現象もさまざまで、現代社会の新たな闇だと思っています！
――最近のレジについて感じていることを教えてください！
昔は「レジがバーコードになった！」と革新的な進化のように感じていたのに、あっという間にセルフレジだアプリだと、レジひとつとっても時代とともにすごいスピードで変わっていくので、本当に不変なことはないんだなぁ……と、しみじみ感じます。
テクノロジーの進化に追いついていかないと生きづらい世の中なので、年齢を重ねてもついていく覚悟をしています！
レジで店員から「当店のアプリはお持ちですか？」と尋ねられた先客が、その場でアプリのダウンロードをし始めたことがきっかけでレジが動かなくなってしまったというエピソードを描いた本作。その場でダウンロードをして個人情報を登録し、確認のメールでパスコードを受け取って…という一連の流れを延々とレジ前で行っているため、レジがその客で滞り、長蛇の列ができていたのだ。
まくべすさんの漫画「目指せ！日本一の社畜！ぬこリーマン」は、サラリーマンのあるあるを描いた漫画で、SNSにて新作が随時更新されている。ほかの作品もぜひ読んでみて！
画像提供：まくべす(@maxvess3)
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