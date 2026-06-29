14歳で出産した女性、修学旅行で母乳ハプニング「布団がビショビショ」
稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾の3人による番組『ななにー 地下ABEMA』#124が28日放送。#124は「波乱万丈！シンママ＆シンパパ大集合！壮絶な過去＆リアルな今を激白SP」と題し、過酷な経験を乗り越えて明るく生きる令和のシングルマザー・シングルファザーたちが登場。その壮絶すぎる過去とリアルな生活事情を赤裸々に語った。
【写真】あかりさん、14歳で出産した当時
番組前半には、若くして母親になったシングルマザーたちが登場。現在24歳のあかりさんは、13歳（中学2年生）の時に1つ上の先輩との子どもを妊娠。当時について「なかなか親に言い出せず、妊娠検査薬をソファの下に隠していたところ、おばあちゃんにバレた」という壮絶なエピソードを告白する。さらに、「相手の彼とは結婚したかったものの、中学生という年齢的に結婚することができなかった」と振り返った。
その後、両親の猛反対により一度は出産を諦めることになったものの、病院に行っても「やっぱり無理！」と逃げ回ってしまったというあかりさん。さらに、中絶できる期間をまたぐように自身が腎臓の病気で入院することになり、「この子はやっぱり私に産んで欲しいんだ」と運命を感じたことで、両親も覚悟を決めてくれたというドラマのような経緯を明かした。
さまざまな困難を乗り越え、14歳で長女・きらりちゃんを出産。中学生ママならではの苦労として、修学旅行の際に「母乳の量がすごくて、寝て起きたら布団がビショビショだった」と、保健室の先生に付き添ってもらいながら搾乳をしたという驚きの体験を語った。その後、18歳で再婚し現在は幸せに暮らしていると語るあかりさん。番組には現在10歳となったきらりちゃんも登場し、「アイドルになりたい」と語る大人びた姿に、香取慎吾が「うちの事務所に入らないか？」とスカウトし笑いを誘う一幕もあった。
『ななにー 地下ABEMA』最新回は無料配信中。
【写真】あかりさん、14歳で出産した当時
番組前半には、若くして母親になったシングルマザーたちが登場。現在24歳のあかりさんは、13歳（中学2年生）の時に1つ上の先輩との子どもを妊娠。当時について「なかなか親に言い出せず、妊娠検査薬をソファの下に隠していたところ、おばあちゃんにバレた」という壮絶なエピソードを告白する。さらに、「相手の彼とは結婚したかったものの、中学生という年齢的に結婚することができなかった」と振り返った。
さまざまな困難を乗り越え、14歳で長女・きらりちゃんを出産。中学生ママならではの苦労として、修学旅行の際に「母乳の量がすごくて、寝て起きたら布団がビショビショだった」と、保健室の先生に付き添ってもらいながら搾乳をしたという驚きの体験を語った。その後、18歳で再婚し現在は幸せに暮らしていると語るあかりさん。番組には現在10歳となったきらりちゃんも登場し、「アイドルになりたい」と語る大人びた姿に、香取慎吾が「うちの事務所に入らないか？」とスカウトし笑いを誘う一幕もあった。
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