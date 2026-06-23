この記事をまとめると ■トラック業界でドライバー監視のためインカメ導入が拡大 ■安全管理とプライバシーの板挟みが問題に ■事故検証や潔白証明に活用されていることは事実だ 運用方法次第では不信感 物流を担うトラックによる重大事故があとを絶たない現代の日本。そのため、事業用のトラックには運行状況を記録するデジタコ（デジタルタコグラフ）や、ドラレコの装着が義務付けされている。それらの装備は、ドライバーにと