２３日前場の香港マーケットは、主要９３銘柄で構成されるハンセン指数が前日比２６８．６４ポイント（１．１３％）安の２３４９９．８８ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が９５．４２ポイント（１．２１％）安の７８１９．３２ポイントと５日続落した。売買代金は１７６８億７５２０万香港ドルに縮小している（２２日前場は２００３億３８９０万香港ドル）。前日までの軟調地合いを継ぐ流れ。中