バンダイスピリッツは、『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』より「ギャバリオンブレード MEMORIAL EDITION」(19,800円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約受付中、2026年12月発送予定。「ギャバリオンブレード MEMORIAL EDITION」(19,800円)『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』に登場する「ギャバリオンブレード」を、大人向けのなりきり玩具として立体化。DX版(約540mm)