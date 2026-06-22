『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』ギャバリオンブレードが大人向けなりきり玩具で立体化
バンダイスピリッツは、『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』より「ギャバリオンブレード MEMORIAL EDITION」(19,800円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約受付中、2026年12月発送予定。
「ギャバリオンブレード MEMORIAL EDITION」(19,800円)
『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』に登場する「ギャバリオンブレード」を、大人向けのなりきり玩具として立体化。
DX版(約540mm)比で約140％、全長約750mmへボリュームアップし、塗装も劇中の見栄えを再現。成形色だったシルバー部を塗装化することで、質感と情報量を大幅強化した。
また6人の“ギャバン”のモードを搭載(例：ギャバン・インフィニティ／ギャバン・ブシドー／ギャバン・ルミナス ほか)。モードごとにLED発光パターンや攻撃音声が変化し、劇中さながらの演出を再現する。
BGMは「LOVE IS THE STRONGEST(TVサイズ)」「What’s a Hero」の2曲を収録。サウンドと発光が連動し、コレクションでもプレイでも満足度の高いメモリアル仕様となっている。
(c)テレビ朝日・東映AG・東映
「ギャバリオンブレード MEMORIAL EDITION」(19,800円)
『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』に登場する「ギャバリオンブレード」を、大人向けのなりきり玩具として立体化。
DX版(約540mm)比で約140％、全長約750mmへボリュームアップし、塗装も劇中の見栄えを再現。成形色だったシルバー部を塗装化することで、質感と情報量を大幅強化した。
また6人の“ギャバン”のモードを搭載(例：ギャバン・インフィニティ／ギャバン・ブシドー／ギャバン・ルミナス ほか)。モードごとにLED発光パターンや攻撃音声が変化し、劇中さながらの演出を再現する。
BGMは「LOVE IS THE STRONGEST(TVサイズ)」「What’s a Hero」の2曲を収録。サウンドと発光が連動し、コレクションでもプレイでも満足度の高いメモリアル仕様となっている。
(c)テレビ朝日・東映AG・東映