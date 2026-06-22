6月11日より開催中のFIFAワールドカップ北中米大会。日本代表は先日のチュニジア戦において、攻守が完全に噛み合い4-0という大量得点で大勝を飾りました。SNS上には歓喜のコメントであふれ返り、リアルタイムで熱狂に沸いたサポーターたちの興奮がダイレクトに伝わってきます。しかし、その爆発的な盛り上がりの裏で、今回も「日本を全力で応援しているが、敢えて試合はリアルタイムで見ない」という選択を取った、ある一定の