「マッド・マックス：フュリオサ」やチェスを題材にしたNetflixのドラマ「クイーンズ・ギャンビット」などで知られる女優のアニャ・テイラー＝ジョイが、「The Hunt for Gollum」に出演する。「ロード・オブ・ザ・リング」の前日譚となる新作では、シリーズでゴラム役を演じてきた俳優のアンディ・サーキスが自ら監督も務める。 【写真】「マッド・マックス」ではド迫力！果たして妖精役は…