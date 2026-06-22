フジッコは6月6日、兵庫県丹波篠山市で食育イベントを開催。親子12組・24人が集まり、丹波黒の苗を植えた。収穫までの農業体験とおせち料理などの食文化を学ぶ「丹波黒育成体験プログラム」の一環。一行は初めに市内にある豆類卸、小田垣商店を訪れた。出迎えた小田垣昇社長が「日本の昔話のような風景が今も残る丹波篠山で、黒豆を育てて食べて元気になってもらいたい」と呼びかけた。豆に関する授業が行われ、丹波黒と北海