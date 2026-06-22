デスク「ナフサ不足でカルビーやカゴメなどで包装パッケージの変更が話題になっているね」 記者「はい。国はナフサを十分に確保していると言っていますが、明らかに流通の目詰まりが起きており、食品業界では続々と影響が出ています。包装資材の高騰をうけて、メーカーは商品価格が上がらないように必死にコスト削減や対応策を打ち出しています。ケーキ屋などで必須の保冷剤も入ってこなくなって