誰にでも、心に残る大切な1台があるはず。 このコーナーでは、皆さんの思い出に残っているカメラのお話を募集します。初めて買ったカメラ、印象的なシーンを撮ったカメラなど、心の中にある大事なカメラの話を聞かせてください。 投稿者 直島航さん 製品名 GR DIGITAL 使用期間 2006年12月～2012年6月 購入理由 サブ機兼身軽な街歩き機が欲しいと思い、購入に至りました。