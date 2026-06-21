【モデルプレス＝2026/06/21】俳優の鈴木亮平が主演を務める劇場版「TOKYO MER〜走る緊急救命室〜CAPITAL CRISIS」（8月21日公開）より、追加キャストとして小手伸也、フォンチー、伊藤淳史の出演が解禁。あわせて、追加キャスト3人のTEAMビジュアルと新「全国MERマップ」も公開された。【写真】イケメン俳優・美人女優ら新キャスト登場「TOKYO MER」大災害を描く衝撃的な最新予告◆「TOKYO MER」第3弾、小手伸也・フォンチー・伊