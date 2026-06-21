「知的好奇心でやってる」「怒りの感情ではない」実業家の“ひろゆき”こと西村博之氏が、自身の論破力について語った――。『ABEMA Prime(アベプラ)』に出演したひろゆき氏(C)AbemaTV,Inc○テレ朝・平石アナが分析「ひろゆきさんの強さは言い返す力じゃない」17日に配信されたニュースチャンネル『ABEMA Prime(アベプラ)』では、“言い返せない人”について特集。「自分の意見をハッキリ伝えられない」という悩みに、精神科医の