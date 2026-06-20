アイドルグループの僕が見たかった青空が20日、山梨・河口湖ステラシアターで「僕が見たかった青空 全国ツアー2026春」のファイナルおよび「結成3周年記念 僕が観たかった『青空野外』ライブ2026」を開催した。 ライブは客席からのサプライズ登場という演出で幕を開け、『君と見た空は』でスタートした。あいにくの雨模様となったが、会場には多くのファンが集結し、熱気あふれるパフォーマンスが展開された。八木仁ログインして続