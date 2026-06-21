スコアをすぐにまとめたいならショートゲームのレベルアップが急務！アプローチとバンカーのお役立ちテクニックをツアープロがレッスン！ 打ち込みすぎに注意！コックを早くほどいて丸く振る！ コック&リリースが決め手 体の回転でクラブを丸く大きく振る。振り抜きを高めるほどスピンが利く。 入射角をゆるやかにするのがワンランク上の寄せテク バンカ