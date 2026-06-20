豊かなシニアライフをテーマに医療や介護について学ぶイベントが２０日、熊本市で開かれました。 この「熊本の介護展」は医療や介護の専門的な知識に触れる機会が限られていることから、学びと相談の場を提供しようと介護事業を行なうベネッセスタイルケアと熊本日日新聞社が開催したものです。 会場では健康や介護についての展示や体験、相談のブースが設けられています。また、熊本大学病院の中島誠 特任教授によ