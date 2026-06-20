陸上自衛隊とアメリカ軍による日米共同訓練の開始式が熊本市の健軍駐屯地で開かれました。 20日から始まる日米共同の実動訓練「レゾリュート・ドラゴン26」は九州・沖縄の23か所で行われます。 これは“島しょ防衛作戦”の戦術レベルを向上させることを目的として、陸上自衛隊の西部方面隊やアメリカの陸海空軍などあわせて約9600人が参加します。 6回目の共同訓練となる今回は、自衛隊海上輸送群の船舶や、今年3月に新た