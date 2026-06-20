アットホームは、「中古マンションの価格動向(首都圏)」について5月28日に発表した。調査はアットホームラボが委託されて行ったもので、首都圏の不動産情報ネットワークで消費者向けに登録・公開された中古マンションの価格から分析している。中古マンション 首都圏8エリアにおける価格・?単価・専有面積首都圏の1戸あたり平均価格は、前月比、前年同月比ともに上昇した。エリア別の前月比は全8エリアで上昇。東京23区の前月比上昇