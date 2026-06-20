日本遊技機工業組合（日工組）と日本電動式遊技機工業協同組合（日電協）は、昨年に引き続き、2026年9月22日（火・祝）に開催する合同ファンイベント「みんなのパチンコ・パチスロサミット2026」（略称：みんパチ・スロサミ2026）の特設サイトがオープン。キービジュアルや第一弾出演者情報が公開された。本イベントでは、総台数350台を超える最新機種を含む実機の試打やステージイベントをはじめ、昨年大好評だった物販コーナーも