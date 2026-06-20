アメリカ、カナダ、メキシコの３か国共同開催によるFIFAワールドカップ（W杯）も、各チームが第２戦に入ってきた。初戦でオランダと２−２と引き分けた日本は、現地６月20日（日本時間21日）にメキシコのモンテレイでチュニジアと対戦する。グループステージ突破、それもより上位での突破を占う重要な一戦だ。試合前日には、日本の森保一監督に続き、チュニジアのエルベ・ルナール監督が記者会見を行ない、日本戦に臨む決意を語