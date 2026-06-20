「私は魔術師ではない」謙虚に語るチュニジア新監督は“死に体”のチームでミラクルを起こせるのか。巻き返しの鍵は「一つになること」【現地発】

「私は魔術師ではない」謙虚に語るチュニジア新監督は“死に体”のチームでミラクルを起こせるのか。巻き返しの鍵は「一つになること」【現地発】