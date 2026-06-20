2023年夏に視聴人数6000万人超え(※)を記録し、社会現象を巻き起こしたTBS日曜劇場『VIVANT』。2026年7月26日(日)スタートの第2シーズンに向け、初となる新キャスト2人が2026年6月16日に発表された。実力派女優の宮下今日子さんと、タイで活躍中の俳優／アーティストTanapak Jongjaiphar(タナパック・ジョンジャイパー)さん、通称OHM(オーム)。主人公・乃木憂助(堺雅人)に「大きな影響を与える存在」だというが――。【画像】公式