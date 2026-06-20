“取材プロセス”を通じて、新しい真相に迫る、追跡ドキュメンタリー型ニュース番組「追跡取材 news LOG」。本日放送の特集の一部を一足先に紹介。 日本代表の新エース・中村敬斗の決定力を徹底解剖！ 今回の「追跡取材 news LOG」では、ワールドカップ・オランダ戦で大活躍し、一躍時の人となった日本代表・中村敬斗選手を特集する。 なぜ彼はこれほどまでにゴールを量産できるのか。そ