2026年7月1日申請分より、パスポート（旅券）の発行手数料が大幅に値下げとなります。18歳以上の大人は「10年用」に統一され、従来の1万6,300円から窓口申請で9,300円と、7,000円もおトクに取得可能。さらにオンライン申請を利用すれば8,900円となり、よりおトクです。本記事では、日本旅行業協会（JATA）のイベントに登壇した岩田剛典さんやとにかく明るい安村さんのレポートを交えながら、夏休みやお盆の海外旅行に向けたパスポ