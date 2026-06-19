6月18日、俳優でモデルの長谷川京子が自身のInstagramを更新。大胆な衣装を着たショットが公開され、話題となっている。圧巻のスタイルには会場もざわつく長谷川は、17日に発売された月刊誌『美ST』（光文社）8月号の表紙を飾った。今回投稿された3枚の写真は、誌面の中では使われなかったアザーカットのようだ。「1枚目に投稿された写真には、髪の毛を三つ編みにしてすっきりと一つにまとめた長谷川さんが写っています。彼女