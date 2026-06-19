新型「CX-5」ディーゼル消滅は悲報じゃない!?2026年5月21日より、3代目となるマツダの新型「CX-5」が発売となりました。まず導入されたのは2.5リッターガソリンのマイルドハイブリッドで、これまでCX-5の代名詞だったディーゼルモデルの姿はありません。【動画】超カッコいい！ これがマツダ3代目「新型CX-5」の姿です！ 動画で見るマツダのディーゼル「SKYACTIV-D」は、日本の乗用ディーゼル車における「うるさい」「振動が