■田迎こども園・熊本市南区熊本県産の野菜や果物の魅力を子どもたちに知ってもらおうと、熊本市のこども園で19日、JA熊本経済連による食育出前授業がありました。 子どもたちは、キュウリやトマト、スイカに触れて感触や香りを楽しみました。 そして授業の最後にはスイカとメロンがふるまわれ、おいしそうに食べていました。