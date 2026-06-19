鳴門市が生成AIの活用を条件に公募していた、2026年夏の阿波踊りのポスターについて、このほど最優秀作が決まりました。鳴門市の阿波おどりは毎年、県内のトップを切って8月9日から11日までの3日間、JR鳴門駅周辺で行われています。2026年のPRポスターは、生成AIを活用することを条件に、一般公募でデザインを募集しました。公募には県内外の112人から251点の応募があり、このうち、鳴門市の「なぎほっぺ」さんのデザ