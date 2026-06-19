「初めてのことで声が出ず、下を向いて我慢していました」【こんな人が居るなんて…】ゲリラ豪雨に襲われた女子高生が雨宿りしていると、車から男が降りてきて…今から50年ほど前のある日、若き日のSさん（投稿時：三重県在住60代女性）は電車の中で、痴漢に耐えていた。すると、近くに立っていた男子大学生がそのことに気付いて......。＜Sさんからのおたより＞もう50年ほど前、学生時代の出来事です。朝の通勤通学ラッシュの近鉄